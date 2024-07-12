Bodrum'da denizde fenalaşan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bodrum'da denizde fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize giren Çetin Özataç, deniz üzerinde hareketsiz şekilde durduktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Özataç'a müdahale eden eşi ve kızları tarafından çağrılan sağlık ekipleri olay yerine geldi ancak kurtarılamadı. Özataç'ın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

12.07.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde fenalaşan Çetin Özataç (64) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde tekneden denize giren Çetin Özataç'ın yaklaşık 10-15 dakika deniz üzerinde hareketsiz şekilde durduğu görüldü. Özataç'ı fark eden eşi ve 2 kızı, hemen yanına gidip müdahale etti. İhbarın ardından Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Özataç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çetin Özataç'ın bir firmada geliştirme direktörü olarak görev yaptığı ve iş dünyası tarafından yakından tanındığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Bodrum, Muğla, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da denizde fenalaşan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
12:51 Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
12:18 Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
14:45 EURO 2024 performansı Ancelotti’nin fikrini değiştirdi İşte Arda Güler’in Real’deki yeni görevi EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi
14:32 Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ’’Bebek bezi giymiş gibi duruyor’’ Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor''
13:37 Bodrum’da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti Bodrum'da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 16:42:53. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da denizde fenalaşan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement