Bodrum'da denizde fenalaşan kişi hayatını kaybetti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde fenalaşan Çetin Özataç (64) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde tekneden denize giren Çetin Özataç'ın yaklaşık 10-15 dakika deniz üzerinde hareketsiz şekilde durduğu görüldü. Özataç'ı fark eden eşi ve 2 kızı, hemen yanına gidip müdahale etti. İhbarın ardından Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Özataç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çetin Özataç'ın bir firmada geliştirme direktörü olarak görev yaptığı ve iş dünyası tarafından yakından tanındığı öğrenildi. - MUĞLA