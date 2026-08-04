Bodrum\'da Dronlu Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 şüpheli, dron destekli operasyonla yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki takipte ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen B.A, D.P. ve M.S. ile alıcı konumundaki İ.A. ve K.B.Ç'yi dron ile izlemeye aldı. Takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve konakladıkları otel odasında yapılan aramada, 16,4 gram skunk, 0,3 gram kokain ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 205 bin 900 lira, 335 euro, 45 dolar, 20 sterlin ve 20 grivna ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla hakimliğe çıkarılan B.A. ve M.S. tutuklandı, D.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alıcı konumundaki İ.A. ve K.B.Ç. hakkında ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.