Bodrum\'da Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-71) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 1 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA