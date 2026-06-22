Bodrum\'da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin teknesi motor arızası yapılınca Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgeye göre, Bodrum ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklenmesi sonrası yardım talebinde bulundular. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA