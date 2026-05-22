Bodrum\'da İnşaat Tekniyerine Beton Blok Düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde başına beton blok düşen inşaat teknikeri hayatını kaybetti.

Olay, Bodrum ilçesi Torba Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesi ile taşınan beton blok, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Beton blok, o esnada bölgede bulunan inşaat teknikeri Nuri Galip'e (45) isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Galip'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Galip'in cenazesi ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - MUĞLA