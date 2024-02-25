Bodrum'da İzinli Çıkan Şahıs Husumetlisini Vurdu - Son Dakika
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Bodrum'da İzinli Çıkan Şahıs Husumetlisini Vurdu

Bodrum\'da İzinli Çıkan Şahıs Husumetlisini Vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde cezaevinden izinli çıkan bir şahıs, marinadaki bir işletme önünde husumetlisini tabancayla vurdu. Yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

25.02.2024 19:29
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde cezaevinden izinli çıkan şahıs, marinadaki bir işletme önünde husumetlisini tabancayla vurdu. Ağır şekilde yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Yalıkavak Marina içerisindeki bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mumcular Cezaevi'nden izinli çıkan Şehmuz A., marinadaki bir işletme önünde husumetlisi Ercan Petek ile karşılaştı. Onlarca kişinin göözü nünde Petek'i karnından silahla vuran Şehmuz A., olay yerinden uzaklaştı. Ağır şekilde yaralanan Ercan Petek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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