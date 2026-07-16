Bodrum\'da Jet Ski Faciası: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle alabora olan jet skideki Irak uyruklu aynı aileden kaybolan baba ile bir çocuğunu arama kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer çocuğunun cansız bedeni İstanköy (Kos) Adası açıklarında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 05.41'de Akyarlar mevkii açıklarında üzerinde 2 yetişkin ve 2 çocuğun bulunduğu jet ski, şiddetli dalgalar ve olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu. Çevredeki denizcilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Jet skide bulunan Irak uyruklu anne, olay esnasında yakınlarda seyreden bir motor yatın mürettebatı tarafından denizden sağ olarak çıkarıldı. Kaybolan baba ile 2 kız çocuğuna ise ulaşılamadı. Ekipler tarafından denizden ve havadan geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti başlatılırken, Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında seyreden bir feribottakiler su yüzeyinde bir çocuğun hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. İstanköy-Bodrum seferini yapan feribottaki kişilerin ihbarı üzerine bölgeye giden Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni bulunan çocuğun alabora olan jet skideki ailenin kızı olduğu değerlendiriliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kayıp baba ile diğer kız çocuğunu bulmak için bölgede yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları denizden botlarla ve havadan helikopterle sürüyor. - MUĞLA