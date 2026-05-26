Bodrum'da Korsan Taksi Denetimi - Son Dakika
26.05.2026 16:09
Bodrum'da yetkisiz yolcu taşımacılığı yapan 4 araç trafikten men edildi, sürücülere 400 bin TL ceza.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yetkisiz yolcu taşımacılığı (korsan taksi) yapan kişilere yönelik düzenlenen denetimlerde 4 araç trafikten men edilirken, sürücülere toplam 400 bin lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kayıt dışı ve yetkisiz yolcu taşımacılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda yürütülen fiziki takip ve denetimlerde, 4 otomobil sürücüsünün "korsan taksi" olarak tabir edilen yöntemle usulsüz taşımacılık yaptığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 400 bin TL idari para cezası kesildi. Uygulama kapsamında, yetkisiz taşımacılıkta kullanılan 4 otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Yakalanan sürücülerin ehliyetlerine ise 30'ar gün süreyle el konuldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Bodrum, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
