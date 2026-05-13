Bodrum\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Müsgebi Mahallesi Kapuz Caddesi'nde K.D. idaresindeki 48 ARM 430 motosiklet, sürat ve dikkatsizlik sonucu aynı yöne giden 48 JL 797 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.Y.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulasla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA