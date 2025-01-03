Bodrum\'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

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Yılbaşı tatilini geçirdiği Muğla'da geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Denizlili genç, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletiyle seyir halinde olan Yunus Göcen (22), motosikletin hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan motosiklet duvara çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerin ardından ambulans ile çevre hastaneye sevk edildi.

Durumu ağır olan Göcen, öğle saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Berber dükkanında çalıştığı öğrenilen Göcen'in ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Muğla'da yaşayan Göcen, memleketi Serinhisar'ın Yatağan Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ