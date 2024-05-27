Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dün sabaha karşı Doktor Mümtaz Ataman Caddesi'nde meydana gelen kazada mesai bitiminden sonra çalıştığı eğlence mekanından evine dönen Burak Kardaş'ın kullandığı motosiklet, karşı istikametten gelen otomobille kafa kafaya çarpışmış, Burak Kardaş olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sağ şerit boş olmasına rağmen sol şeritten giden Burak Kardaş'ın kullandığı motosikletin karşı istikametten gelen otomobille çarpıştığı görülüyor.
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.C.'nin ise alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Zonguldak nüfusuna kayıtlı olan Kardaş'ın motosikleti bir ay önce aldığı öğrenildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bodrum'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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