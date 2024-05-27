Bodrum'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bodrum'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

Bodrum\'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaşamını yitirdi. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsünün karşı şeritten gelen motosikletle çarpıştığı görülüyor. Gözaltına alınan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.05.2024 19:08
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün sabaha karşı Doktor Mümtaz Ataman Caddesi'nde meydana gelen kazada mesai bitiminden sonra çalıştığı eğlence mekanından evine dönen Burak Kardaş'ın kullandığı motosiklet, karşı istikametten gelen otomobille kafa kafaya çarpışmış, Burak Kardaş olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sağ şerit boş olmasına rağmen sol şeritten giden Burak Kardaş'ın kullandığı motosikletin karşı istikametten gelen otomobille çarpıştığı görülüyor.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.C.'nin ise alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Zonguldak nüfusuna kayıtlı olan Kardaş'ın motosikleti bir ay önce aldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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