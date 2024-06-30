Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Yalıkavak Mahallesi Bodrum Caddesi'nde yaşandı. Değirmenler mevkisine yakın bir noktada yaşanan kazada karşı istikametlerden gelen otomobil ile motosiklet virajda çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan kazazede özel bir hastaneye, diğer yaralı Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bodrum'da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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