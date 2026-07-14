Bodrum'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bodrum'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bodrum\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
14.07.2026 15:06
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Bodrum'da çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Yalıçiftlik Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü koordineli çalışma sonucu yangın yaklaşık 1 saat içerisinde söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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