Bodrum\'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gece saatlerinde Ortakent Üniversite Caddesi'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın esnasında polis ve zabıta ekipleri yol güvenliğini sağlarken, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri de dumandan etkilenenlere müdahale etti. Bitez bölgesindeki sitelere de yaklaşan alevler, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışması başlatıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yangınla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

"Ortakent'te makilik alanda başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisini arttırmasıyla beraber Bitez Mahallemize doğru tırmanış gösterdi ve orada yer yer yerleşim bölgelerini tehdit etti. Hep birlikte burada, bir santimetrekare daha ormanımızın yanmaması için müthiş bir azimle, müthiş bir özveriyle bütün ekiplerimiz sahada, görevinin başında, özverili bir şekilde görevlerini ifa ettiler. Şu anda yangının ilk çıkış noktasında, Ortakent'te soğutma çalışmaları devam ediyor. Çok şükür ki yangını tamamıyla kontrol altına aldık. Yangının çıkış anından bu ana kadar emek veren bütün ekiplerimize, kolluk kuvvetlerimize, emniyet ekiplerimize, Orman Genel Müdürlüğümüz, orman işçilerimize, itfaiyemize yürekten teşekkür ediyorum." - MUĞLA