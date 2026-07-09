Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bodrum\'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
09.07.2026 02:30  Güncelleme: 02:32
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan otluk ve makilik yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bitez bölgesindeki sitelere yaklaşan alevler söndürülürken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gece saatlerinde Ortakent Üniversite Caddesi'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın esnasında polis ve zabıta ekipleri yol güvenliğini sağlarken, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri de dumandan etkilenenlere müdahale etti. Bitez bölgesindeki sitelere de yaklaşan alevler, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışması başlatıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yangınla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

"Ortakent'te makilik alanda başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisini arttırmasıyla beraber Bitez Mahallemize doğru tırmanış gösterdi ve orada yer yer yerleşim bölgelerini tehdit etti. Hep birlikte burada, bir santimetrekare daha ormanımızın yanmaması için müthiş bir azimle, müthiş bir özveriyle bütün ekiplerimiz sahada, görevinin başında, özverili bir şekilde görevlerini ifa ettiler. Şu anda yangının ilk çıkış noktasında, Ortakent'te soğutma çalışmaları devam ediyor. Çok şükür ki yangını tamamıyla kontrol altına aldık. Yangının çıkış anından bu ana kadar emek veren bütün ekiplerimize, kolluk kuvvetlerimize, emniyet ekiplerimize, Orman Genel Müdürlüğümüz, orman işçilerimize, itfaiyemize yürekten teşekkür ediyorum." - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bodrum, Bitez, Muğla, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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