Bodrum\'da Oto Tamircisinde Yangın: 3 Milyon TL Zarar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün sabaha karşı çıkan yangında milyonluk zarar meydana geldi. Mehmet Hilmi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren "Grup Ilga" isimli oto tamir işletmesinde çıkan yangın paniğe yol açarken, iş yerinde yaklaşık 3 milyon liralık zarar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi'nde Hasan Şengül ve Mehmet Çınar'a ait iş yerinde, motor tamircisinin ofisinde bulunan buzdolabı, müzik seti ve klimanın takılı olduğu prizden çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangına 5 itfaiye aracı ve Orman Müdürlüğü'ne ait 1 arazözle müdahale edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, yaklaşık 3 milyon TL'lik maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA