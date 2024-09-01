Bodrum'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Bodrum'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bodrum\'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.09.2024 20:36
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgut Özal Bulvarı'ndan Mehmet Hilmi Caddesi'ne giren T.A.D. idaresindeki 34 DER 862 plakalı otomobil, caddede seyreden Adil Nabi Bulgan idaresindeki 35 ZLF 88 plakalı motosiklete çarptı. Daha sonra hızını alamayan otomobil, Gümüşlük Caddesi'ne girdi. Kaldırıma savrulan otomobil, ahşap direği yıktıktan sonra beton direğe çarparak durabildi. Kazada Gümüşlük Caddesi'ne metrelerce savrulan motosiklette bulunan Adil Nabi Bulgan (20) ve S.C.Ç. (20) ağır şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Adil Nabi Bulgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazada ağır yaralanan S.C.Ç.'nin tedavisi devam ediyor. Otomobil sürücüsü T.A.D. ise gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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