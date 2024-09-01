Bodrum\'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgut Özal Bulvarı'ndan Mehmet Hilmi Caddesi'ne giren T.A.D. idaresindeki 34 DER 862 plakalı otomobil, caddede seyreden Adil Nabi Bulgan idaresindeki 35 ZLF 88 plakalı motosiklete çarptı. Daha sonra hızını alamayan otomobil, Gümüşlük Caddesi'ne girdi. Kaldırıma savrulan otomobil, ahşap direği yıktıktan sonra beton direğe çarparak durabildi. Kazada Gümüşlük Caddesi'ne metrelerce savrulan motosiklette bulunan Adil Nabi Bulgan (20) ve S.C.Ç. (20) ağır şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Adil Nabi Bulgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazada ağır yaralanan S.C.Ç.'nin tedavisi devam ediyor. Otomobil sürücüsü T.A.D. ise gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA