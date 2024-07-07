Bodrum'da PKK/KCK üyesi yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç. (45) jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Kısım Amirliği ekipleri ile Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmayla silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç.'nin Bodrum'da olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. Şüpheli ikamet ettiği adrese yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki ifade işlemleri tamamlanan B.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA