Bodrum'da rüşvet operasyonunda liman başkanı yakalandı, 66 bin 280 Avro bulundu - Son Dakika
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Bodrum'da rüşvet operasyonunda liman başkanı yakalandı, 66 bin 280 Avro bulundu

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Bodrum\'da rüşvet operasyonunda liman başkanı yakalandı, 66 bin 280 Avro bulundu
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Bodrum'da bir yat şirketi sahibinin ihbarıyla başlatılan rüşvet soruşturmasında Liman Başkanı T.A., rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Operasyonda T.A. ve liman çalışanı Ö.Ç. gözaltına alınırken aramalarda 66 bin 280 Avro ele geçirildi.

Bodrum Bölge Liman Başkanı T.A.'nın rüşvet alırken suçüstü yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Yapılan aramalarda ele geçirilen 66 bin Avro dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği'ne müracaat eden aracı yat şirketi sahibi T.Ş., Rus bir iş insanına ait lüks yatın ülkeye her girişinde Bodrum Bölge Liman Başkanı T.A. tarafından para talep edildiğini bildirdi.

Müşteki T.Ş., 2026 yaz sezonunda bahse konu yatın 6 kez ülkeye giriş yaptığını, bu kapsamda toplam 12 bin Euro istendiğini kaydetti. İşlemlerde zorluk çıkarılması nedeniyle talebi kabul etmek zorunda kaldığını belirten T.Ş., geçmiş dönemlerde de şüphelinin çocuğunun sünnet düğünü masraflarını karşıladığını ifade etti. Alınan bilgiye göre, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği'ne müracaat eden aracı yat şirketi sahibi T.Ş., Rus bir iş insanına ait lüks yatın ülkeye her girişinde Bodrum Liman Başkanı T.A. tarafından para talep edildiğini bildirdi.

Müşteki T.Ş., 2026 yaz sezonunda bahse konu yatın 6 kez ülkeye giriş yaptığını, bu kapsamda toplam 12 bin Euro istendiğini kaydetti. İşlemlerde zorluk çıkarılması nedeniyle talebi kabul etmek zorunda kaldığını belirten T.Ş., geçmiş dönemlerde de şüphelinin çocuğunun sünnet düğünü masraflarını karşıladığını ifade etti. Müşteki ayrıca, 2025 yazında liman başkanının yönlendirmesiyle 500 bin TL nakit bulunan bir çantayı Bodrum Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç.'nin evine götürerek teslim ettiğini beyan etti.

Beyanlar üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda sulh ceza hakimliğinden teknik araçlarla izleme kararı alındı. Seri numaraları önceden alınmış paralarla şüpheli T.A.'nın odasına giren müşteki T.Ş., parayı teslim etmesinin ardından güvenlik güçleri operasyon için düğmeye bastı.

Operasyon sonucunda şüpheli T.A. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen liman başkanlığı çalışanı Ö.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 66 bin 280 Avro, 440 İngiliz Sterlini, 660 Dolar, 52 bin 200 Türk Lirası, rüşvet ve irtikap suçuna delil niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 adet not kağıdı, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca ve 138 adet fişek, 4 adet farklı ebatlarda kesici alet, 8 adet dijital materyale el konuldu.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Müşteki ayrıca, 2025 yazında liman başkanının yönlendirmesiyle 500 TL nakit bulunan bir çantayı Bodrum Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç.'nin evine götürerek teslim ettiğini beyan etti.

Beyanlar üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda sulh ceza hakimliğinden teknik araçlarla izleme kararı alındı. Seri numaraları önceden alınmış paralarla şüpheli T.A.'nın odasına giren müşteki T.Ş., parayı teslim etmesinin ardından güvenlik güçleri operasyon için düğmeye bastı.

Operasyon sonucunda şüpheli T.A. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen liman başkanlığı çalışanı Ö.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 66 bin 280 Avro, 440 İngiliz Sterlini, 660 Dolar, 52 bin 200 Türk Lirası, rüşvet ve irtikap suçuna delil niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 adet not kağıdı, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca ve 138 adet fişek, 4 adet farklı ebatlarda kesici alet, 8 adet dijital materyale el konuldu.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaBodrumGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da rüşvet operasyonunda liman başkanı yakalandı, 66 bin 280 Avro bulundu - Son Dakika
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