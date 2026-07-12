Şantiyedeki yangın patlamayla makilik alana sıçradı - Son Dakika
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Şantiyedeki yangın patlamayla makilik alana sıçradı

Şantiyedeki yangın patlamayla makilik alana sıçradı
12.07.2026 17:00  Güncelleme: 17:04
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir öğrenci yurdu şantiyesindeki konteynerde çıkan yangın, makilik alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında konteyner, inşaat malzemeleri ve makilik alan zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şantiyede konteynerde çıkan yangın makilik alana sıçradı. Yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Olay, Ortakent Üniversite Caddesi'nde yapımı devam eden KYK öğrenci yurdu şantiyesindeki konteynerde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası mutfaktaki tüp büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından alevler şantiyedeki ahşap ve plastik malzemelerle makilik alana sıçradı. Bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Orman İşletme Şefliği, polis, zabıta ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Dört bir yandan yürütülen söndürme çalışmalarına Bodrum Belediyesi arazözleri de destek verdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında şantiyedeki konteyner, çeşitli inşaat malzemeleri ile şantiye çevresindeki makilik alan zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ederken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, İnşaat, Bodrum, Çevre, Yaşam, Muğla, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şantiyedeki yangın patlamayla makilik alana sıçradı - Son Dakika

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