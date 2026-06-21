Seyir halindeki servis midibüsü alev alev yandı

Bodrum Güvercinlik Mahallesi'nde seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselen servis midibüsü kısa sürede alevlere teslim oldu. Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde, Lujo Otel'in üst kısmındaki yolda seyir halinde bulunan bir servis midibüsünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, yolcuları güvenli bir şekilde araçtan tahliye ederek midibüsü yol kenarına çekti.

İhbar üzerine Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, 48 S 4005 plakalı servis midibüsünün alevler içerisinde yandığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

İlk incelemelerde yangının, aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı değerlendirilirken, kesin çıkış nedeninin yapılacak bilirkişi incelemesinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Yangın sonucunda servis midibüsü tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA