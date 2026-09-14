Bodrum'da tefecilik ve yağma operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da tefecilik ve yağma operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Bodrum\'da tefecilik ve yağma operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki 'Sokaklar Güvende' operasyonunda, tefecilik yoluyla borçlandırma, yağma ve dolandırıcılık iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler adreslerde silah, senet ve fişek ele geçirirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bodrum'da bir kişiyi tefecilik yoluyla borçlandırarak darp ettikleri, borcun yağma yoluyla tahsil edilmesine çalıştıkları ve arsasının imara açılacağı vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında, Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmada, müşteki H.E.'nin tefe karşılığı borçlandırıldığı, verilen paranın tahsil edilmesi amacıyla darp edildiği, kendisine ait arsanın imara açılacağı vaadiyle dolandırıldığı ve uyuşturucu madde temin edildiği belirlendi.

Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 şüphelinin kullandığı GSM hatları üzerinde tedbir uygulandı. Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin adresleri tespit edilerek bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 havalı tüfek, 2 bıçak, 1 teleskopik jop, 6 senet, 1 çek, çek fotokopisi ve çek ekran görüntüsü, çeşitli banka dekontları, 29 adet 9x19 fişek, 11 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 sigara sarma kağıdı ile 2 adet kullanımı yasak olduğu belirtilen hapa ait boş kapsül ele geçirildi.

Operasyonda S.C., A.A.Ö., C.S., Y.E., C.K., S.Ö. ve N.A. isimli 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. H.Ç. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Gözaltı, Bodrum, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da tefecilik ve yağma operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
15:12
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
13:21
Trabzonspor’da ibre bir anda değişti Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
Trabzonspor'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 16:12:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Bodrum'da tefecilik ve yağma operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement