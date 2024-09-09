Bodrum'da trafik kazasında hayatını kaybeden Şakir Can Katan'ın çalıştığı kurum belli oldu - Son Dakika
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Bodrum'da trafik kazasında hayatını kaybeden Şakir Can Katan'ın çalıştığı kurum belli oldu

Bodrum\'da trafik kazasında hayatını kaybeden Şakir Can Katan\'ın çalıştığı kurum belli oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır şekilde yaralanan Şakir Can Katan, hastanede yaşamını yitirirken, Katan'ın Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.

09.09.2024 16:41  Güncelleme: 16:43
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır şekilde yaralanan Şakir Can Katan, hastanede yaşamını yitirirken, Katan'ın Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre 48 ASM 497 plakalı motosikleti ile gece saatlerinde Ortakent'ten düğünden dönen 1 çocuk babası Şakir Can Katan (34), Konacık Atatürk Bulvarı'nda Bitez Kavşağı'nı geçtikten sonra gidon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletinden düşen Şakir Can Katan'a aynı istikamete giden Z.G. idaresindeki 31 AOZ 300 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan Şakir Can Katan ile diğer sürücü Z.G., hastaneye kaldırıldı.

Ağır şekilde yaralanan Katan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Katan'ın Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) kanal açma biriminde çalıştığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanan Z.G. ise gözaltına alındı.

Bodrumspor taraftarı olan Şakir Can Katan için Bodrumspor 1931 Taraftarlar Derneği'nden yapılan paylaşımda da "Tribünümüzün sevilen kardeşi Şakir Can Katan kardeşimiz bu gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun mekanı cennet olsun" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da trafik kazasında hayatını kaybeden Şakir Can Katan'ın çalıştığı kurum belli oldu - Son Dakika

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