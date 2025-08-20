Bodrum'da Yaya Kazası: 78 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bodrum'da Yaya Kazası: 78 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Yaya Kazası: 78 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
20.08.2025 17:01
Bodrum'da yaya olarak karşıya geçmeye çalışan 78 yaşındaki Emine Ekmekçi, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Atatürk Bulvarı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. (20) yönetimindeki 48 AHM 691 plakalı otomobil, Konacık Kavşağı istikametinden Gümbet yönüne seyir halindeyken yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan Emine Ekmekçi'ye (78) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ekmekçi, sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın yaşamını yitirdi. - MUĞLA

16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
