Bodrum'da yelkenli teknede 15'i çocuk 52 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yelkenli teknede 15'i çocuk 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Botları tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 37 düzensiz göçmen ile beraberinde 15 çocuk yakalandı. Teknede bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA