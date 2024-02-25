Bodrum\'da Zehirli Yiyeceklerle Sokak Hayvanları Zehirlendi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokakta bakılan kedi ve köpekler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bırakılan zehirli yiyecekler ile zehirlendi. Olayda 1'i sahipli 4 köpek ile 3 kedi öldü.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkiinde kedi ve köpeklerin yerde yattığını ve ağızlarından köpükler geldiğini gören vatandaşlar, durumu Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri, zehirli yiyecek verilerek zehirlendiği tespit edilen kedi ve köpeklere müdahale etti. Veteriner hekimler tarafından müdahalesi yapılan 1'i sahipli 4 köpek ile 3 kedi, zehirlenerek yaşamını yitirdi. 1'i ağır 4 köpeğin tedavisinin de devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma ve zabıta ekipleri de bölgede inceleme ve güvenlik kamerası araştırması yaptı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise başka hayvanların zehirlenmemesi için bölgede temizlik çalışması gerçekleştirdi. - MUĞLA