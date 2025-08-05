Bodrum\'daki Kanlı Kavga: 1 Ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akrabalar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan ve 1 kişi hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Turgutreis Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Kenan K., akrabası 22 yaşındaki Erman Karakuş ve 32 yaşındaki ağabeyi Güven Karakuş arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kenan K., kavgada Erman Karakuş'u kalbinden Güven Karakuş'u ise sırtından bıçakladı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Erman Karakuş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Kenan K., gözaltına alındı.

Öte yandan, kavga anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taraftarların birbirine saldırması, iki kişinin aldığı darbelerle yere yığıldığı anlar yer aldı. - MUĞLA