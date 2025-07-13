Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü açıklarında demirli lüks yatta yangın çıktı. Çıkan yangında alev alev yanan lüks yat battı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü açıklarında 'Melinay' isimli lüks motoryatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler tekneyi sardı. Yapılan ihbar üzerine yangına Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 2 milyon dolar değerinde olduğu öğrenilen motoryattaki yangın ekiplerin tüm çabalarına rağmen kontrol altına alınamayınca yat açığa çekildi. Tamamen yanan yat batarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bodrum'daki tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı - Son Dakika
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