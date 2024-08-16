Bodrum İslamhaneleri\'nde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

3.Sayfa

Bodrum İslamhaneleri makilik ve ziraat alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İslamhaneleri Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Dumanı ve alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracı ve arazöz ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına hava araçları da destek veriyor. - AYDIN