Boğa Güreşi Festivalinde Mağlup Boğa Sahibini Hastanelik Etti - Son Dakika
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Boğa Güreşi Festivalinde Mağlup Boğa Sahibini Hastanelik Etti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen boğa güreşi festivalinde, rakibine yenilen bir boğa sahibini süsleyerek hastanelik etti. Güreşlerde çıkan olay sonucunda boğa sahibi hastaneye kaldırılırken, boğa ise kölesteye alındı.

16.07.2024 10:55
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Algı Mahallesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen boğa güreşi festivalinde talihsiz bir olay yaşandı. Güreşlerde rakibine yenilen bir boğa adeta öfkesini sahibinden çıkardı. Mağlup boğa güreşten sonra arenada sahibini süserek hastanelik etti.

Ege Bölgesi'nin en önemli Yörük geleneklerinden biri olan ve Muğla yöresinde asırlardır sürdürülen boğa güreşi şenlikleri Menteşe ilçesine bağlı kırsal Algı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Güreşlere Milas'tan katılan Ozan Kubilay ile Menteşe'den Feriştah Korkmaz'ın boğası başaltı güreşlerinde arenada buluştu. Oldukça çekişmeli ve kıran kırana geçen güreşlerde rakibine yenilen Ozan Kubilay'ın boğası güreşi bıraktıktan sonra adeta çıldırdı. Pehlivan boğa yenilginin öfkesini çıkarırcasına sahibi Kubilay'ı süstü. Boğanın süsmesiyle yere yığılan Ozan Kubilay'a ilk müdahaleyi sahadaki görevliler ve arkadaşları yaptı.

Boğa sahibi ambulansla hastaneye kaldırılırken, boğa da kölesteye alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Menteşe, Muğla, Hayvan Hakları, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boğa Güreşi Festivalinde Mağlup Boğa Sahibini Hastanelik Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boğa Güreşi Festivalinde Mağlup Boğa Sahibini Hastanelik Etti - Son Dakika
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