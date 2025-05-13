Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı

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Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe konuşmacı olarak davet edilen yazar Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı gerçekleştirildi.

13.05.2025 21:51
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Boğaziçi Üniversitesi'nde İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından "İslami İlimler: Kim için, ne kadar" başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

NURETTİN YILDIZ'A YUMURTALI SALDIRI

Etkinliğe konuşmacı olarak davet edilen yazar Nurettin Yıldız, yumurtalı saldırıya uğradı. Yıldız, etkinliğin düzenlendiği salonda konuşmasını yaptığı esnada bir öğrencinin tepkisi ile karşılaştı. O anda nereden geldiği belli olmayan bir yumurta Yıldız'ın oturduğu kürsüye doğru fırlatıldı.

SALONDAN ÇIKARILDI

Olayın ardından çıkan arbede sonucu protestocu, salondan çıkarıldı. Yıldız'a yumurtanın fırlatıldığı anlar ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı.

Boğaziçi Üniversitesi\'nde Nurettin Yıldız\'a yumurtalı saldırı

Nurettin Yıldız, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • 8647:
    Dinlerin hepsi uydurma, insan eliyle yaratıldılar ve insan eliyle yok olacaklar.. az kaldı 167 463 Yanıtla
  • h.m.633463:
    helal olsun gençler size 198 383 Yanıtla
  • Sena2007:
    o yaratıklar İslam kelimesine tahammül edemiyorlar o yaratığı o yumurtaya oturtacaksin sonrası meçhul 335 165 Yanıtla
  • Ankara null:
    atanin ellerine saglkk 135 328 Yanıtla
  • Serdar1337.:
    Yumurta atacağına adam gibi çık eleştir kendi fikirlerini söyle. 311 71 Yanıtla
  • Sk 06:
    gençler biliyor 123 243 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    yumurtaya yazık:) 106 183 Yanıtla
  • Galatasaray 0606:
    Nurettin hocanın nasıl iyi bir insan olduğunu bilselerdi kendilerinden utanirlardi, Nurettin hocamı çok seviyorum nadir düzgün insanlardandir, sözleri bazen çarptırılmistir. 200 82 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Mel'un herif o yumurtayı ye de kafan çalışsın sizi adam yerine koyup gelmiş, misafire nasıl davranılacağını öğren. 114 42 Yanıtla
  • engin7976744:
    Yumurtayı atan faşisttir. Başka görüşlere saygısı tahammülü yok... Sadece benimki doğru herkes hain diyenler faşist ve ilkel kafalardır. Boğaziçi'nde de faşistler varmış demek çok ilginç... 110 39 Yanıtla
  • serdar ezen:
    Ya hoca sende o okulda safı İslam düşmanı var ne işin var sebataistlerin okulunda. 22 36 Yanıtla
  • Halis demir:
    560 milyar nerede eko tıkatladı gitti 33 23 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Burası dinsiz dolmuş be ya! 35 19 Yanıtla
  • Levent Alan:
    Şimdi buradaki yorum yapanlara 7 yaşındaki kızını 25 yaşındaki erkeğe vermenizi istiuor bu Hoca denen zevat desek kim verir. İşte adam bu zihniyette. Bizde namaz kılıyoruz ama bu adam bizden degil 20 29 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Eşeğe marifeti göster demişler; zarar zart …….muş. Yumurta atan da o hesap işte… 21 13 Yanıtla
  • Numin null:
    depremler neden olur soru 21 13 Yanıtla
  • Cenk:
    Dünya kadar Cemaat, hoca, Diyanet ve Dinî yerler var. Rabbim Kur'anin bir çok yerinde İlim bilim diyor. Kaçtane dini kurum İlim irfan hocasını davet ediyor. Duydunuz mu? İnsanlari dini değerler ile sömürmeyin mahvettiniz güzel dinide yetişen gençleride. 11 10 Yanıtla
  • mehmet:
    Aman vermeyin Müslüman görünümlü şeytanlara gençler 4 8 Yanıtla
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