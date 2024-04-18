Boğazına cisim kaçan öğrenci Heimlich manevrası ile böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Boğazına cisim kaçan öğrenci Heimlich manevrası ile böyle kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulu'nda bir erkek öğrencinin boğazına cisim kaçtı. Okul müdürü Mehmet Macar, öğrencinin nefes alamadığını fark ederek heimlich manevrasıyla cismi çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

18.04.2024 20:04
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Boğazına cisim kaçan öğrenci Heimlich manevrası ile böyle kurtarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde boğazına yabancı cisim kaçan öğrenci, heimlich manevrası ile kurtarıldı. Kurtarılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Eyyübiye ilçesindeki Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Erkek öğrencinin boğazına cisim kaçtı. Öğrencinin nefes alamadığını fark eden okul müdürü Mehmet Macar, heimlich manevrasıyla cismi çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı. Öğretmenin öğrenciye müdahale anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Öğrenci yardımından dolayı müdürüne teşekkür etti.

Boğazına cisim kaçan öğrenci Heimlich manevrası ile böyle kurtarıldı
Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Şanlıurfa, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boğazına cisim kaçan öğrenci Heimlich manevrası ile böyle kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bekir Alar: Eğitim hepimize lazım o müdürün ellerinden öperim 1 0 Yanıtla

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