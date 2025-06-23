Boğulan Kuzenler Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Boğulan Kuzenler Son Yolculuğuna Uğurlandı

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23.06.2025 15:40
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Boğulan Kuzenler Son Yolculuğuna Uğurlandı
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İznik Gölü'nde boğulan iki kuzen, Gemlik'te gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Gölde boğulan iki küçük kuzen son yolculuğa uğurlandı

İznik Gölü'nde boğulan 8 ve 9 yaşındaki iki kuzen son yolculuklarına uğurlandı

BURSA - İznik Gölü'nde serinlemek isterken boğulan kuzenler Berat Anıl Yılmaz ve Yener Çakır (8), Gemlik'te kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nde serinlemek isterken hayatlarını kaybeden iki kuzen Berat Anıl Yılmaz ve Yener Çakır (8), gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesi İznik Gölü Çamlık sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gemlik'ten aileleriyle birlikte piknik yapmak üzere göle gelen Berat Anıl Yılmaz ve Yener Çakır isimli kuzenler serinlemek amacıyla göle girdi. Bir süre sonra çocuklardan haber alınamaması üzerine aileler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gölde yapılan ilk incelemede çocuklara ait terliklerin su kenarında olduğu tespit edildi. Yaklaşık iki saat süren arama çalışmalarının ardından çocukların, gölde bulunan Devlet Su İşleri'ne ait sulama pompasının su toplama bölgesine sürüklendikleri ortaya çıktı. Çocukların cenazeleri, Mudanya Deniz Polisi'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu su altından çıkarıldı.

Berat Anıl Yılmaz ve Yener Çakır'ın cenazeleri, bugün öğle namazına müteakip Gemlik'teki Mevlana Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gemlik Yeni Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye aileleri, yakınları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Boğulan Kuzenler Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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