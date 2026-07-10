Can havliyle kurtarıldı: "Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım" dedi - Son Dakika
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Can havliyle kurtarıldı: "Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım" dedi

Can havliyle kurtarıldı: "Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım" dedi
10.07.2026 11:50  Güncelleme: 11:55
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş, jet skili cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Sudan çıkarılan şahsın, 'Ağabey sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım' sözleri çevredekileri gülümsetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş, jet skili cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı. Kameraya yansıyan olayda, sudan çıkarılan vatandaşın cankurtaranlara söylediği "Ağabey sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım" sözleri çevredekileri gülümsetti.

Olay, Karasu ilçesi sahilinde meydana geldi. Denizde yüzdüğü esnada dalgaların arasında gözden kaybolarak boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaşı fark eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı jet skili cankurtaran ekipleri harekete geçti. Kısa sürede şahsın ulaştığı noktaya giden ekipler, vatandaşı bota alarak sudan çıkardı. Cankurtaranların müdahalesiyle kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan şahsın, jet skiye binerken ki ilk sözleri ise sahildeki vatandaşları ve görevlileri şaşırttı. Kendisini bota çeken cankurtaranlara dönen vatandaş, "Ağabey beachin ilerisine götür de rezil olmayalım" diyerek ricada bulundu.

Can kurtaran ekiplerinin kamerasına anbean yansıyan olayda, ekiplerinin vatandaşı güvenli bölgeye ulaştırdığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Karasu, Sudan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Can havliyle kurtarıldı: 'Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım' dedi - Son Dakika

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