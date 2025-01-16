Bollywood yıldızı evine giren saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Bollywood yıldızı evine giren saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğradı

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Bollywood'un ünlü oyuncusu Saif Ali Khan, evine giren bir saldırgan tarafından bıçaklandı. Saldırganın Khan'ın en küçük oğlu Jeh'in odasına girmesi sonucu yaşanan olayda Khan, altı yerinden bıçaklandı. Oyuncu, omurgasına saplanan bıçak nedeniyle ciddi bir yaralanma yaşadı ve ameliyata alındı. Khan'ın durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

16.01.2025 15:03  Güncelleme: 15:11
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Bollywood'un ünlü oyuncusu Saif Ali Khan'a, en küçük oğlu Jeh'in odasından evine giren bir saldırgan tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Doktorlar, oyuncunun yarasından 6.3 santimetre uzunluğunda bir bıçak çıkardı. Ameliyata alınan Khan şu anda yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtiliyor.

Khan'ın tedavisini üstlenen doktor ekibinden Dr. Nitin Dange basına yaptığı açıklamada, "Saif Ali Khan gece 02:00'de hastaneye getirildi. Omurgasına saplanan bıçak nedeniyle torasik bölgede ciddi bir yaralanma yaşadı. Bıçağı çıkarmak ve sızan omurilik sıvısını onarmak için ameliyat yapıldı. Sol elindeki ve boynundaki iki derin yara da plastik cerrahi ekibi tarafından tedavi edildi. Şu an durumu tamamen stabil ve iyileşme sürecinde" dedi.

Perşembe sabahı erken saatlerde meydana gelen olayda Khan, bir hırsızla mücadele ederken altı yerinden bıçaklandı. Yaraların ikisinin omurgaya yakın olması nedeniyle durumu ciddiyetini koruyor. Olay, saat 02:15'te hırsızın Bandra'daki evlerine girmesi ve önce ev yardımcısına, ardından müdahale eden Khan'a saldırmasıyla gerçekleşti.

Olay sırasında eşi Kareena Kapoor Khan ve diğer aile üyeleri evde uyuyordu. Khan, oğlu Jeh'in odasından gelen sesler üzerine uyanmış ve hırsızla ev yardımcısı arasındaki tartışmaya müdahale etmişti.

Khan'ın ekibi tarafından yapılan resmi açıklamada, oyuncunun durumunun stabil olduğu ve tehlikeyi atlattığı belirtildi. Ekip ayrıca, Dr. Niraj Uttamani, Dr. Nitin Dange, Dr. Leena Jain ve Lilavati Hastanesi ekibine teşekkür etti.

Bollywood yıldızı evine giren saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğradı

Ameliyat, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bollywood yıldızı evine giren saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser:
    hol var bol var bizde kocamustafapaşawoodu kuralım olmazmı 1 2 Yanıtla
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