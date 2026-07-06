Bolu Belediye Başkanı Özcan\'ın da adının geçtiği davada tutuklu sanıklar savunma yaptı

Bolu Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılarak tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklar Cihan Tutal, Ali Sarıyıldız ve Süleyman Can savunmalarını yaptı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli raporu üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin kabul edilmesinin ardından yargılama süreci başladı. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen dava, sanık ve taraf sayısının fazlalığı nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda görülüyor.

Sanıklara 'icbar suretiyle irtikap', 'irtikaba teşebbüs', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve '5072 sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet' suçlamaları yöneltiliyor.

İddianamede 2,5 milyon liralık "bağış" iddiası

İddianamede, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın, kentte faaliyet gösteren bir müteahhitten ruhsat ve belediye işlemleri karşılığında 2,5 milyon lira talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu tutarın 1 milyon lirasının nakit, 1,5 milyon lirasının ise çek olarak planlandığı; nakit paranın Ali Sarıyıldız'a teslim edildiği, çekin ise BOLSEV bağlantılı hesaplara aktarıldığı iddia edildi. Soruşturmanın başlamasının ardından bu paraların "avans iadesi" ve "borç iadesi" açıklamalarıyla geri gönderildiği bilgisi de dosyada yer aldı.

Cihan Tutal: "Bu soruşturmada suçsuz ve mağdurum"

Duruşmada ilk olarak tutuklu sanıkların olay bazlı savunmaları dinlendi. Suçlamaları reddeden Bolu Belediyesi Meclis Üyesi Cihan Tutal, konuyu diğer şüphelilerin ifadelerinden öğrendiğini öne sürdü. Tutal, "Ben bu ruhsat olayının aslını Ali Sarıyıldız'ın ifadelerini okuyarak öğrendim. Bahsi geçen paranın akıbetini diğer şüphelilerin ifadeleriyle anladım. Dilekçe yoluyla bilgilerimi sizlere sundum. Bu olayda Nazmi Güzel, Ali Sarıyıldız'a 1 milyon vermiş. Soruşturma başlayınca ben de Ali Sarıyıldız'a geçmiş olsuna gittim. O anda bana konuyu açtı. Orada bana demiş olduğu şu şekilde: 'Nazmi Güzel'den, BOLSEV Vakfı için 1 milyon bağış aldığı, bu bağışın burs için kullanıldığı, benim Nazmi ile iş ilişkim olduğunu bildiği için bu belediye projesi bedeli olarak kabul etmemi söyledi. Ali Sarıyıldız'a, benim üzerimden bu parayı aklamaya çalışmıştır. Bu soruşturmada suçsuz ve mağdurum. Kandırılmış olarak hissediyorum. Bu durum Ali Sarıyıldız'ın ifadelerinden anlaşılmaktadır. Ben kandırıldım. Bu ortaya çıkıyor. Beni kullandığı ve kandırdığı için Ali Sarıyıldız'dan şikayetçiyim. Suçsuz ve mağdur olduğumu biliyorum. Kullanıldığımı biliyorum. Bu konulardan dolayı Ali Sarıyıldız'dan şikayetçiyim. Ben bu paranın vakıf dışında kullanılmış olduğunu bilsem burada olmazdım. Benim vakıfta bir görevim yoktu, sadece belediye meclis üyesiydim" dedi.

Ali Sarıyıldız: "Parayı Süleyman Can'a götürmem istendi"

Tutuklu sanık BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ise savunmasında süreci Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yönlendirmesiyle öğrendiğini belirterek, şu iddialara yer verdi:

"Tanju Özcan beni telefonla arayarak, 'Sana Nazmi Güzel'i gönderiyorum, vakfın şirketine reklam verecek, görüşürsün' dedi. Tanımıyordum, ilk defa gördüm. Nazmi Güzel ile buluştuk. Bana Tanju Başkanımız, Nazmi Güzel'in 2,5 milyon bağışta bulunacağını söyledi. 1,5 milyon çek, 1 milyon nakit olarak vereceğini belirtti. 1 milyonu da Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'a götürmemi istedi. 1 milyonu alıp Süleyman Can'a verdim. Nazmi Güzel'den elden aldım, banka şubesinin dışında. 1,5 milyonluk çeki kendi ofisinde, bir hafta sonra verdi. Reklam sözleşmesi olmayınca BOLSEV şirketine avans olarak eklettim."

Sarıyıldız ayrıca, soruşturma sürecine ilişkin olarak da "Cihan Tutal yanıma geldi, eve. Cihan Tutal bana geçmiş olsuna geldi, sorgu sonrası. Cihan'a dedim ki: 'Böyle böyle durumlar var, 1 milyonla ilgili. 1 milyonu Süleyman Can aldı. Bu şekilde kabul etmiyorum. Bu iş bana kalır. Nazmi Güzel'i tanıyan o (Cihan Tutal), belediyeye getiren o, işi belediyeye getiren de o" ifadelerini kullandı.

Süleyman Can: "Bana para teslim edilmedi"

Tutuklu sanık Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, 31 yıllık belediye geçmişi olduğunu ifade etti. Can savunmasında, "Nazmi Güzel'in beyanını içeride öğrendim. Bana atılan suçları kabul etmiyorum. Bana para teslim edilmedi. Ben mağdurum, tansiyon hastasıyım. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. 1 milyon para almadım" dedi. - BOLU