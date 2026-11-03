Bolu Belediyesi'nde zimmet soruşturmasında 3 tutukluya ev hapsi kararı verildi - Son Dakika
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Bolu Belediyesi'nde zimmet soruşturmasında 3 tutukluya ev hapsi kararı verildi

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Bolu Belediyesi\'nde zimmet soruşturmasında 3 tutukluya ev hapsi kararı verildi
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Bolu Belediyesi'ndeki zimmet ve ihaleye fesat soruşturmasında tutuklu bulunan Rasim Özdemir, Neşe Esen ve Tural Ateş ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Aynı dosyada Samet Bilge daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bolu Belediyesi bünyesinde yürütülen 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'zimmet' soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile Tural Ateş, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu Belediyesi bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında 26 Ekim sabahı, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'zimmet' suçlamalarına ilişkin gerçekleştirilen operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile aynı müdürlükte görevli Samet Bilge ve Tural Ateş gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile Tural Ateş, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Samet Bilge ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ev hapsi şartıyla tahliye edildiler

Avukatlarının yaptığı tahliye başvurusu üzerine dosyanın yeniden değerlendirilmesi sonucunda, tutuklu bulunan Rasim Özdemir, Neşe Esen ve Tural Ateş'in ev hapsi şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.

Kaynak: İHA
Bolu BelediyesiEv hapsi3. SayfaGüncelSon Dakika

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