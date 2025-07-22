Bolu Belediyesi, Sakarya\'daki Orman Yangınına Destek Gönderdi

Bolu Belediyesi, Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için 1 itfaiye aracı, 1 tanker ve 4 personelle destek veriyor.

Sakarya'da çıkan orman yangını Bilecik'e ulaşırken, Bolu Belediyesi bölgeye takviye ekip gönderdi. Tam donanımlı bir itfaiye aracı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait bir su tankeri ve 4 personel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla bölgeye sevk edildi. Dün yangın bölgesine ulaşan Bolu Belediyesi ekipleri, AFAD koordinesinde Sakarya İl Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yangının kontrol altına alınması için görev yapıyor. Saatlerdir bölgede canlarını hiçe sayarak cansiperane mücadele eden ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen alevlerle savaşmaya devam ediyor. - BOLU