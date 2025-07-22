Bolu Belediyesi, Sakarya'daki Orman Yangınına Destek Gönderdi - Son Dakika
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Bolu Belediyesi, Sakarya'daki Orman Yangınına Destek Gönderdi

Bolu Belediyesi, Sakarya\'daki Orman Yangınına Destek Gönderdi
22.07.2025 18:21  Güncelleme: 18:30
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Bolu Belediyesi, Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek amacıyla 1 itfaiye aracı, 1 tanker ve 4 personel ile destek gönderdi. Ekipler, AFAD koordinesinde yangının kontrol altına alınması için mücadele ediyor.

Bolu Belediyesi, Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için 1 itfaiye aracı, 1 tanker ve 4 personelle destek veriyor.

Sakarya'da çıkan orman yangını Bilecik'e ulaşırken, Bolu Belediyesi bölgeye takviye ekip gönderdi. Tam donanımlı bir itfaiye aracı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait bir su tankeri ve 4 personel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla bölgeye sevk edildi. Dün yangın bölgesine ulaşan Bolu Belediyesi ekipleri, AFAD koordinesinde Sakarya İl Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yangının kontrol altına alınması için görev yapıyor. Saatlerdir bölgede canlarını hiçe sayarak cansiperane mücadele eden ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen alevlerle savaşmaya devam ediyor. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Belediyesi, Sakarya'daki Orman Yangınına Destek Gönderdi - Son Dakika

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