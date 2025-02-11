Bolu Cezaevinde Yangın Tatbikatı Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Bolu Cezaevinde Yangın Tatbikatı Paniğe Neden Oldu

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Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde gerçekleşen yangın tatbikatı, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle gerçeği aratmadı. Ekipler, tatbikatın ilk ihbarı sonrası sadece 4 dakikada cezaevine ulaştı.

11.02.2025 12:58  Güncelleme: 13:01
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Cezaevinde yangın tatbikatı paniğe sebep oldu

Tatbikat gerçeği aratmadı: Ekipler 4 dakikada ulaştı

BOLU - Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Ekipler, ihbarın ardından itfaiye binasından cezaevine 4 dakikada ulaştı.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde yangın ihbarı aldı. İhbara göre, sepetli itfaiye aracına ihtiyaç olduğu ve yangının binanın bir kısmını sardığı ekiplere bildirildi. Kısa sürede binadan çıkış yapan ekipler Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne 4 dakika gibi kısa sürede ulaştı. Kuruçay Mahallesi'nde sirenleriyle paniğe neden olan itfaiye ekipleri, cezaevine giriş yaptı. Bolu genelinde tatbikatların artarak devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Cezaevinde Yangın Tatbikatı Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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