Bolu'da 100 hektarlık alan yanan orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika
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Bolu'da 100 hektarlık alan yanan orman yangınına müdahale sürüyor

Bolu'da çıkan orman yangınına ilişkin bilgi veren Vali Erkan Kılıç, 100 hektarlık alanın yandığını, havadan 6 helikopterin söndürme çalışmalarına destek verdiğini söyledi. Yangın, dron ile havadan görüntülendi.

15.08.2024 20:58
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Bolu'da orman yangınına müdahale sürüyor: 100 hektarlık alan yandı

BOLU - Bolu'da çıkan orman yangınına ilişkin bilgi veren Vali Erkan Kılıç, 100 hektarlık alanın yandığını, havadan 6 helikopterin söndürme çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar Köyü mevkiinde saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahale sürerken bölgeye gelen Bolu Valisi Erkan Kılıç, "12.30 sıralarında Göynük ilçesi Bekirfakılar Köyü'nde orman yangını başladı. Çıkış sebebini henüz bilmiyoruz. Yangını söndürmek için ekiplerimiz seferber halinde. Hava desteği istedik. Şu an 6 helikopter Sünnet Gölü'nden su alarak yangına müdahale ediyor. Dozer ve diğer iş makineleri bölgede. Yakın yerler tahliye ediliyor. Can anlamında bir kaybımız yok. En kısa sürede yangını söndürmeye hedefliyoruz. 2 mahalle, 1 köy merkezi tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgeyi takip ediyoruz. Rüzgar zorluk çıkartıyor. Şu ana kadar 100 hektarlık alan yandı, bu miktar artabilir. Uçakta istedik" diye konuştu.

Öte yandan yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da 100 hektarlık alan yanan orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

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