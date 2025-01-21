Bolu'da 12 Katlı Otelde Yangın: 10 Ölü, 32 Yaralı

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangının çıktığı 12 katlı otelde ekiplerin saatlerdir müdahaleleri aralıksız devam ederken, vatandaşların da endişeli bekleyişleri sürüyor.

Gece saat 03.30 sıralarında yangının çıktığı 12 katlı otelde itfaiye, UMKE, AFAD, sağlık, belediye ve kolluk kuvvetleri ekiplerinin müdahaleleri devam ediyor. Bölgede kurulan sahra hastanesinde de yaralılara müdahale ediliyor. 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı yangının ardından otel önünde toplanan vatandaşlar, kayıp yakınlarından iyi bir haber almayı umutla bekliyor. Endişe ve acı dolu bekleyiş sürerken, yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirtti. - BOLU