Bolu Valisi: İlk 4 ayda 4 bin 615 olayda 2 bin 933 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu Valisi: İlk 4 ayda 4 bin 615 olayda 2 bin 933 şüpheli gözaltına alındı

Bolu Valisi: İlk 4 ayda 4 bin 615 olayda 2 bin 933 şüpheli gözaltına alındı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2024'ün ilk 4 ayında gerçekleşen 4 bin 615 olayda 2 bin 933 şüpheli şahısın gözaltına alındığını ve bu şahıslardan 2 bin 628'nin adliyeye sevk edildiğini açıkladı. Teröre ve göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlar da detaylandırıldı.

01.05.2024 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2024'ün ilk 4 ayında gerçekleşen 4 bin 615 olayda 2 bin 933 şüpheli şahısın gözaltına alındığını ve bu şahıslardan 2 bin 628'nın adliyeye sevk edildiğini açıkladı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında, Bolu İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Bolu İl Jandarma Komutanı Mehmet Avcı'nın katıldığı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Erkan Kılıç, Bolu'da 2024 yılının ilk 4 ayında yapılan operasyonları açıkladı.

Bolu'da 2024'ün ilk dört aylık zaman diliminde yaşanan olayları dile getiren Vali Erkan Kılıç, "Huzur ve güvenin şehri Bolu'muzda, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetlerinin sağlanması, güvenli ortamda hayatlarını devam ettirebilmesi için Valiliğimizce emniyet, jandarma ve diğer birimlerimizle ortak çalışmalarımız devam ediyor. İlimizde ilk dört ay içerisinde 3 bin 971 asayiş, 154 narkotik, 70 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, 165 siber, 255 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olayı olmak üzere toplamda 4 bin 615 olay gerçekleşmiş, bu olaylarda 2 bin 933 şüpheli şahıs tespit edilmiş, bu şahıslardan 2 bin 628 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmişlerdir" dedi.

Teröre ve göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonları açıklayan Vali Kılıç, "İlk dört ay içerisinde, ilimizin ve ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden terör yapılanmalarına yönelik 5 operasyon gerçekleştirilmiş, 38 kişi gözaltına alınmış, 1 kişi tutuklanmış ve 6'si adli kontrol şartı ile olmak üzere toplam 37 kişi serbest bırakılmıştır. Düzensiz Göç ile Mücadele çerçevesinde 2024 yılı ilk dört ayında toplamda 8 operasyon yapılmış olup bu operasyonlarda 10 organizatör yakalanmıştır. Bunlardan 2'si tutuklanmış olup 1'i Adli Kontrol Kararı almış, 7'si ise serbest bırakılmıştır. İlimiz genelinde toplam 130 düzensiz göçmen yakalanmış olup 89'u sınır dışı edilmiştir" diye konuştu.

Son olarak kentte yaşanan trafik kazaları hakkında konuşan Vali Kılıç, "Dört aylık dönemde ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı 255 olmuştur. Bu kazalarda maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 439 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu kapsamda, dört aylık dönemde, 305 bin 446 Adet araç kontrol edilmiş, bin 276 Adet Ticari Taksi, bin 295 Adet Okul Servis Aracı denetlenmiş olup denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Bolu, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu Valisi: İlk 4 ayda 4 bin 615 olayda 2 bin 933 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:44 Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü
21:00 Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
20:39 İstanbul Valisi Davut Gül’den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz
20:38 Meteoroloji’den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
19:31 Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
22:11 İYİ Parti’deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu İYİ Parti'deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu
21:12 Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
18:04 Paris’teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti Paris'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
15:11 ABD’nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 23:04:56. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu Valisi: İlk 4 ayda 4 bin 615 olayda 2 bin 933 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement