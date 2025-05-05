Bolu\'da 9 Kaçakçılık Operasyonu

Bolu'da son 1 haftada gerçekleştirilen 9 kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bolu Valiliği, 28 Nisan-04 Mayıs tarihlerinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 6 günde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 9 operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 69 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 100 paket kaçak sigara, 1 tabanca, 1 şarjör ve 8 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - BOLU