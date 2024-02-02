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Bolu'da Alkollü İçki ve Sigara Kağıdı Operasyonu - Son Dakika
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Bolu'da Alkollü İçki ve Sigara Kağıdı Operasyonu

Bolu\'da Alkollü İçki ve Sigara Kağıdı Operasyonu

Bolu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, alkollü içki yapımında kullanılan bin 498 litre etil alkol ve 112 bin metre sigara kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

02.02.2024 16:55
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Bolu'da polis ekipleri tarafından alkollü içki yapımında kullanılan toplam bin 498 litre etil alkol ve 112 bin metre sigara kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığa yönelik şehir merkezinde çalışma yürütüldü. Polis ekiplerinin takibe aldığı şüpheli E.Ö.(27) evinde ve aracında yapılan aramalar neticesinde alkollü içki yapımında kullanılan toplam bin 498 litre etil alkol ve 112 bin metre sigara kağıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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