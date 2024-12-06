Bolu\'da Alzheimer Hastası Kayboldu

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Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 79 yaşında alzheimer hastası Mustafa Aslan'ı bulmak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Demircisopran köyünde yaşayan Mustafa Aslan'dan (76) dün öğle saatlerinden beri haber alamayan yakınları endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi. Bölgede Bolu AFAD 5 personel 2 araç, Gerede jandarması 12 personel, 4 araç, UMKE 4 personel, 1 araç, Bolu Acil Arama Kurtarma 5 personel ve 1 araç ile arama çalışmalarına başladı. AFAD başkanlığından gelen bir gece görüşlü dron ilede çalışmalar gece boyu sürdü. Ekiplerin, köy ve çevresinde arama çalışması devam ediyor. - BOLU