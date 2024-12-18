Bolu'da Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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Bolu'da Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Bolu\'da Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Ölü Bulundu

76 yaşındaki Mustafa Aslan, 13 gün sonra hipotermi şüphesi ile ölü bulundu.

18.12.2024 19:57
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Yaşlı adam, arama çalışmalarının 13'ncü gününde ölü olarak bulundu

BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan alzheimer hastası 76 yaşındaki Mustafa Aslan arama çalışmalarının 13'ncü gününde ölü olarak bulundu. Aslan'ın ölüm nedenin hipotermi olduğu düşünülüyor.

Demircisopran köyünde yaşayan Mustafa Aslan'dan 5 Aralık öğle saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi. Aynı zamanda bölgeye dron desteği sağlamak amacıyla Çankırı AFAD ekipleri de destek verdi. Bolu ve Çankırı AFAD koordinesindeki ekipler bölgede son kez dron ile çalışma gerçekleştirdi. Kendisinden haber alınamayan Mustafa Aslan için adli vaka süreci başlatıldı.

Jandarma ekipleri adli vaka sürecine geçilmesinin ardından çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bölgede çalışma yürüten ekipleri Karacadağ mevkiinde bir dere kenarında Mustafa Aslan'ın cansız bedenine ulaştı. Aslan'ın ölüm nedeninin hipotermi şüphesi üzerinde duruluyor. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesiyle ve otopsiden çıkacak olan sonuçla yaşlı adamın ölüm nedeni belli olacak.

Kaynak: İHA

Mustafa Aslan, Güvenlik, 3-sayfa, Gerede, Sağlık, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Ölü Bulundu - Son Dakika

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