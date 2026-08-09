Bolu'da anız yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Bolu'da anız yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü

Bolu\'da anız yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü
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Bolu'da Şahnalar ile Doğancı köyleri arasında çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevler ağaçlık alana sıçramadan söndürülürken, jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Bolu'da çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Yeni Dörtdivan yolu üzerindeki Şahnalar ile Doğancı köyleri arasında bulunan arazide çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevleri ve yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler, çevredeki ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Bolu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da anız yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da anız yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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