Bolu\'da Anız Yangını Tavuk Çiftliğine Sıçramadan Kontrol Altına Alındı

Bolu'da Dörtdivan- Gerede kara yolu kıyısında çıkan anız yangını tavuk çiftliğine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Dörtdivan ile Gerede ilçeleri arasındaki kara yolunun kenarında bulunan bir alanda meydana geldi. Tavuk çiftliğine yakın noktada çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, çiftlikte herhangi bir zarar oluşmadığı bildirildi. - BOLU