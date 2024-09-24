Bolu'da ATV Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Bolu'da orman yolunda kontrolden çıkan ATV aracı devrildi. ATV'nin 59 yaşındaki sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Susuzkınık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Veli Güler yeni aldığı ATV aracı ile orman yolunda gezintiye çıktı. Kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Veli Güler ATV aracının altında kaldı. Bir süre sonra fark eden vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Güler'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Veli Güler'in cenazesi bugün ikindi ve cenaze namazından sonra İstanbul Çekmeköy ilçesi mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - BOLU