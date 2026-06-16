Bolu\'da ATV tamir ederken otomobil çarptı, hayatını kaybetti

Bolu'da arızalanan ATV'yi emniyet şeridinde tamir etmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Feyzullah Özçelik (46), tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda arızalanan bir ATV'ye yardım etmek isteyen Feyzullah Özçelik, aracı emniyet şeridine çekerek tamir etmeye başladı. Bu esnada seyir halinde olan M.B. (73) idaresindeki otomobil, emniyet şeridindeki Özçelik'e hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Özçelik ağır yaralanırken, sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Feyzullah Özçelik, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Özçelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaçan sürücüyü araç parçaları ve kameralar ele verdi

Kazanın ardından kayıplara karışan sürücüyü yakalamak için Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye izleyen ve olay yerinde kalan araç parçalarından yola çıkan polis ekipleri, kazaya karışan aracın plakasını ve sürücüsünün M.B. olduğunu tespit etti. Şüpheli sürücü, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen M.B.'nin ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu bildirildi. - BOLU