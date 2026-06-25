Bolu\'da Beton Mikseri Devriledi

Bolu'da beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Kuvayi Milliye Bulvarı Aşağısoku Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 14 BB 648 plakalı beton mikseri, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü İ.Ö.'ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Devrilen beton mikserinin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. - BOLU